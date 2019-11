Reggio Calabria: il Lions Club ha eseguito uno screening oculistico per gli alunni della Scuola Primaria Alvaro di Bova Marina

15 Novembre 2019 17:33

Il Lions Club Reggio Calabria Sud Area Grecanica presieduto dall’avv.to Mario Plutino nella mattina del 15 novembre ha eseguito, presso i locali della Scuola Primaria Corrado Alvaro di Bova Marina, uno screening oculistico per gli alunni

Il Lions Club Reggio Calabria Sud Area Grecanica presieduto dall’avv.to Mario Plutino nella mattina del 15 novembre ha eseguito, presso i locali della Scuola Primaria Corrado Alvaro di Bova Marina, uno screening oculistico per gli alunni. L’attività di prevenzione medica e’ stata possibile grazie alla sensibilità della Dirigente Scolastica dott.ssa Irene Mafrici che ha predisposto un’aula dove si sono effettuate le visite degli allievi. Lo screening è stato eseguito da noti professionisti reggini: il dottore oculista Pasquale Cristarella e la ortottista Elena Cristarella ; gli esami sui bambini sono di fondamentale importanza per la prevenzione dei disturbi oculistici che si presentano spesso già in età pediatrica ed anche in questo caso ha dato positivi riscontri. L’iniziativa del Club reggino si inquadra nell’ambito di una delle tante importanti missioni dei Clubs Lions International quella cioe’ che, da sempre, ha come obbiettivo la prevenzione e la cura delle malattie oculari. Le iniziative del Club nella zona grecanica proseguiranno nella mattina del 17 novembre sempre a Bova Marina con lo screening per la prevenzione della malattia diabetica.

Valuta questo articolo