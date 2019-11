Reggio Calabria: a Bova Marina lo screening diabetico rivolto a tutti i cittadini

18 Novembre 2019 18:04

Il Lions Club Reggio Calabria Sud Area Grecanica nella mattina del 17 novembre ha eseguito, presso i locali della Biblioteca del Municipio di Bova Marina, uno screening diabetico rivolto a tutti i cittadini

Il Lions Club Reggio Calabria Sud Area Grecanica presieduto dall’avv.to Mario Plutino nella mattina del 17 novembre ha eseguito, presso i locali della Biblioteca del Municipio di Bova Marina, uno screening diabetico rivolto a tutti i cittadini. L’attività di prevenzione medica e’ stata possibile grazie all’azione del dott. Giovanni Perrone socio del club , diabetologo, ed alla sensibilità ed alla collaborazione del Sindaco del Comune di Bova l’on.le Saverio Zavettieri, il quale ha patrocinato l’iniziativa e partecipato al successivo convegno incontro intitolato “ Alla ricerca del diabete mellito nascosto “ nel corso del quale ha relazionato lo stesso dott. Giovanni Perrone segretario nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi. Sia lo screening diabetico che il successivo convegno hanno visto partecipare un numero elevato di cittadini; gli esami clinici periodici sono di fondamentale importanza per la prevenzione della malattia diabetica che si sta estendendo sempre di piu’ fra la popolazione , in particolare calabrese , che, come ha avuto modo di spiegare di dott. Perrone, e’ spesso causata da una alimentazione errata che si allontana dalla dieta mediterranea. L’iniziativa del Club reggino si inquadra nell’ambito di una delle tante importanti missioni dei Clubs Lions International quella cioè che, da sempre, ha come obbiettivo la prevenzione e la cura di molte malattie fra cui quella diabetica . L’ iniziativa di domenica 17 novembre del Club nella zona grecanica e’ stata preceduta dallo screening visivo presso la scuola elementare Alvaro di Bova Marina

Valuta questo articolo