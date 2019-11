26 Novembre 2019 11:00

A Reggio Calabria l’evento finale del progetto “Il BIM dall’impresa alla filiera delle costruzioni”, che si terrà il prossimo 29 novembre con inizio alle ore 09,00 presso il Salone dell’Associazione Industriali

Si terrà il prossimo 29 novembre, con inizio alle ore 09.00, presso il Salone dell’Associazione degli Industriali in via del Torrione 96 a Reggio Calabria, l’evento finale del progetto di Ricerca & Sviluppo denominato “GREEN BIM – Green Building Information Modeling: Ricerca e Sviluppo per la modellazione, la digitalizzazione e la sostenibilità dell’impresa Berna Costruzioni Srl” finanziato dal POR FESR-FSE Calabria 2014-2020 Fondi strutturali e di investimento europei. Nel corso dell’iniziativa verranno presentati i risultati conseguiti e le attività di ricerca, sviluppo e innovazione che l’impresa Berna Costruzioni Srl ha realizzato per la riconfigurazione del proprio processo produttivo in termini competitivi attraverso la sperimentazione dei sistemi di modellazione delle informazioni e di digitalizzazione dei processi produttivi supportati dal Building Information Modeling e l’ampliamento, diversificazione ed innovazione della propria offerta strategica. Contestualmente verranno illustrate e divulgate le linee guida strategiche per la trasposizione agli attori della più ampia filiera regionale delle costruzioni dei protocolli gestionali e dei processi di innovazione sviluppati a livello aziendale ed a supporto del riposizionamento competitivo del settore edile calabrese. L’evento è patrocinato da Confindustria Reggio Calabria – Sede territoriale di Unindustria Calabria, ANCE Reggio Calabria, dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria, dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Reggio Calabria e dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Calabria.

Il programma dell’evento, disponibile sul sito del progetto, all’indirizzo internet greenbim, prevede gli interventi di Domenico Tripodi della Berna Costruzioni Srl, di Alberto Pavan, Claudio Mirarchi, ed Elisa Sattanino del Politecnico di Milano, partner scientifico di progetto. A conclusione delle relazioni programmate si terrà la tavola rotonda coordinata da Antonino Tropea, Direttore di Ance Reggio Calabria alla quale interverranno: Domenico Vecchio, Presidente di Confindustria Reggio Calabria; Nicola Irto, Presidente del Consiglio Regione Calabria; Alberto Pavan del Dipartimento ABC del Politecnico di Milano; Mariangela Cama, Assessore Urbanistica, Edilizia Privata del Comune di Reggio Calabria; Massimo Lauria, Direttore Master BIM Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; Salvatore Vermiglio, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria; Domenico Condelli, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria; Antonio Misefari, Presidente del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Reggio Calabria; Angelo Porgo, Presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Calabria. La partecipazione all’evento dà diritto a: 4 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; 2 crediti formativi per gli iscritti al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati; 4 crediti formativi per gli iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

