Le avventure di Pinocchio raccontate dal Teatro della Maruca a Reggio Calabria

20 Novembre 2019 13:06

Sabato 23 novembre, arriva all’Auditorium Zanotti Bianco, Pinocchio, nello spettacolo di Angelo Gallo che con i suoi pupazzi e burattini ha varcato le soglie dei più prestigiosi festival e teatri del panorama europeo e che torna anche quest’anno a Reggio Calabria

La storia più raccontata da sempre per grandi e piccini ma in una versione speciale ideata e messa in scena da una delle realtà più importanti della Calabria, il Teatro della Maruca. Sabato 23 novembre alle 18:30, arriva all’Auditorium Zanotti Bianco Pinocchio, nello spettacolo di Angelo Gallo che con i suoi pupazzi e burattini ha varcato le soglie dei più prestigiosi festival e teatri del panorama europeo e che torna anche quest’anno a Reggio Calabria. Il famoso burattino prende vita così proprio come viene raccontato, da un pezzo di legno scolpito e vestito dalle mani di Geppetto. Uno spettacolo semplice, forte e tenero allo stesso tempo in cui il linguaggio evocativo del teatro di figura si mette al servizio della storia che ha accompagnato l’infanzia di ogni bambino. Gli oggetti, i burattini, le marionette e le scene sono state completamente costruite e dipinte a mano da Angelo Gallo che passa dalla tecnica dei burattini a guanto, alle marionette, alle marottes per concludere con il teatro d’oggetto, fatto con materiali di riciclo con cui darà vita all’enorme pescecane che inghiottirà Pinocchio. Lo spettacolo, che si rifà alle prime forme di teatro ragazzi del panorama italiano nel quale il pubblico diventa protagonista nel susseguirsi di colpi di scena, ha già avuto un grande riscontro di pubblico nelle matinée dedicate alle scuole che hanno aperto questa III edizione del Ragazzi Medfest. Per chi vuole ammirarlo, inoltre, una straordinaria esclusiva: il burattino è al momento “ospite” al Castello Aragonese, in buona compagnia dei Supereroi di Fabrizio de Masi e delle Storie Viaggianti della Biblioteca dei Ragazzi che hanno trasformato le sale del Castello in un affascinante palcoscenico. Durante la settimana il festival fa tappa anche alla libreria Pan di Libri e alla libreria Ave, in attesa di trasferirsi, quindi, per il week-end finale allo Zanotti Bianco. Un’altra settimana da vivere intensamente per grandi e piccoli con la III edizione del Ragazzi MedFest.

