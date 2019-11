Reggio Calabria, AVR annuncia nuovo blocco di raccolta di organico e indifferenziato: “Non esponete i mastelli”

9 Novembre 2019 12:27

Reggio Calabria, nuovi guai per la raccolta dei rifiuti: l’AVR annuncia nuovi disservizi

Avr avvisa la cittadinanza che “continuano a persistere criticità nel conferimento dei rifiuti (ORGANICI ed INDIFFERENZIATI) presso gli impianti a servizio del sistema regionale dei rifiuti. Pertanto, nostro malgrado, si potrebbero verificare dei blocchi nella programmata raccolta dei rifiuti, sia nelle zone interessate dal servizio stradale che porta a porta, nella giornata odierna e a seguire. INVITIAMO PERTANTO A NON ESPORRE I MASTELLI DEI RIFIUTI ORGANICI ED INDIFFERENZIATI fino a ripresa regolare degli impianti. Si rassicura che questa azienda, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sta mettendo in campo tutte le più appropriate iniziative organizzative al fine di contenere i disagi a carico della popolazione. Si ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP“.

