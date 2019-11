Reggio Calabria: riscontro positivo per l’Associazione Sociologi Italiani al Salone dell’Orientamento 2019

13 Novembre 2019 23:01

Reggio Calabria: ancora un riscontro positivo per l’Associazione Sociologi Italiani alla XIV Edizione del Salone dell’Orientamento 2019

Ancora un riscontro positivo per l’Associazione Sociologi Italiani alla XIV Edizione del Salone dell’Orientamento 2019 di Reggio Calabria. L’evento, che riunisce diversi soggetti promotori di caratura nazionale, rappresenta un importante progetto di orientamento formativo e lavorativo soprattutto per i più giovani. La rassegna annuale è infatti l’occasione per fare il punto sull’evoluzione dei vari settori professionali, un modo per tracciare un bilancio attraverso la testimonianza di diversi studiosi e imprenditori, rappresentando – ancora una volta – un’utile occasione per rimanere sempre aggiornati sul mondo del lavoro. Tre giornate di approfondimento, dunque, con seminari, tavole di discussione e attività di varia tipologia. L’ASI, nella corrente edizione, porta avanti il tema della tutela dell’ambiente come principio di coesistenza pacifica. Il titolo è infatti “Tutelare l’ambiente: la nostra casa comune” ed ha il preciso obiettivo di ricollegare la questione ambientale a quello della società, della cultura e dell’economia, per esplorare nuovi percorsi di promozione e per rideterminare positivamente l’interazione dell’uomo con l’ambiente. Nel corso delle visite istituzionali, un sentito apprezzamento verso tale iniziativa è stato espresso dal Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto il quale, complimentandosi con l’Associazione dei Sociologi, ha affermato che “l’ambiente è il nostro futuro”. Giuseppe Marino – assessore del comune di Reggio Calabria – e Domenico Giannetta – presidente dell’associazione ‘Fare ambiente’ – hanno altresì dato risalto e sostenuto l’importanza del tema promosso dall’ASI. Davvero positivo, inoltre, il riscontro dei ragazzi accorsi all’evento, i quali hanno manifestato una spiccata curiosità verso la professione e la formazione del sociologo, ponendo svariate domande in cerca di informazioni salienti.

