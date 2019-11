Reggio Calabria: gli “Incontri di Natura” il progetto di reintroduzione del Nibbio reale in Aspromonte

5 Novembre 2019 12:54

Il consueto appuntamento con gli Incontri di Natura promossi dal Parco dell’Aspromonte in collaborazione con Touring Club Italiano, Club di Territorio di Reggio Calabria, e Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea, torna giovedì 7 novembre con un nuovo ed appassionante appuntamento. Nella sala Conferenze del DiGiES dell’Università Mediterranea, in via Campanella 38 a Reggio Calabria, con inizio alle 17, verrà infatti presentato il progetto transnazionale “Life Milvus”, di cui il Parco Nazionale dell’Aspromonte è capofila. Proprio in questi giorni Antonino Siclari e Chiara Parisi dell’Ente Parco stanno partecipando a Bruxelles al LIFE18 Welcome Meeting Nat&Gie, durante il quale verrà presentato il progetto.

L’obiettivo è ambizioso: riportare nei cieli aspromontani il Nibbio reale, uccello rapace che da tempo non nidifica più nel nostro territorio. Si tratta di una specie di notevole interesse, considerata vulnerabile dal punto di vista conservazionistico per l’Italia, ma anche per l’intera Europa, che ospita peraltro il 95% della popolazione mondiale. Sui dettagli del progetto che vede il Parco dell’Aspromonte per la prima volta capofila internazionale, relazionerà il Direttore Sergio Tralongo dopo l’introduzione della Responsabile Comunicazione Chiara Parisi. La condivisione delle attività con numerosi Enti e Associazioni, la necessità di tutelare la specie dal rischio di estinzione con la reintroduzione di individui giovani, l’eliminazione dei rischi dovuti all’elettrocuzione (mortalità dovuta alla presenza di linee elettriche) e la prevenzione dei fenomeni di avvelenamento: questi e altri contenuti del progetto verranno illustrati giovedì 7 novembre alle ore 17; l’ingresso è gratuito.

