Reggio Calabria: l’Asd Oratorio Salesiano disputerà il prossimo campionato di serie D calcio a 5

8 Novembre 2019 12:04

L’Asd Oratorio Salesiano nasce nel 2019 e disputerà il prossimo campionato di serie D calcio a 5 provincia di Reggio Calabria

L’ Asd Oratorio Salesiano Calcio a 5 nasce nel 2019 e disputerà il prossimo campionato di serie D calcio a 5 provincia di Reggio Calabria. Questa società si sviluppa con lo scopo di aggregazione di un gruppo di giovani del comprensorio e con l’obiettivo di dare un contributo sociale e culturale alla realtà oratoriana e bovese. Il consiglio direttivo dell’ oratorio salesiano di Bova Marina ha dato il via libera per la formazione di una nuova squadra di calcio a 5, e dopo la realizzazione del campo in erbetta “Calogero Bellia”, l’ oratorio con i suoi valori ed i suoi principi scenderà in campo nel prossimo campionato di serie D. Il presidente Fortunato Callea, il vice presidente Don Rino Carignano e tutto il consiglio direttivo hanno affidato la gestione dell’ area tecnica – sportiva a Leo Plutino. Il corpo dirigenziale sarà completato da Giuseppe Cuzzilla e da Francesco Stelitano e Bruno Iiriti facenti anche parte dello staff che si occupa del settore giovanile, la comunicazione social é stata affidata ad Antonella Plutino. La squadra sarà guidata da mister Rodolfo Barilla, che ha accettato questa nuova sfida con determinazione ed impegno in un doppio ruolo di allenatore – giocatore; completa il suo staff Filippo Casile.

Di seguito la rosa: Dario Tuscano, Antonino Caridi, Demetrio Cartisano, Andrea Zirilli, Angelo Genova, Antonio Panagia, Pasquale Foti, Pasquale Nucera, Manuel Polselli, Tony Guglielmini, Sebastiano Cuzzilla, Vincenzo Idà, Dario Tuscano, Giovanni Nucera, Salvatore Vadalà, Bruno Iiriti, Daniele d’ agui e Carmelo Casili . Giocatori importanti, uno su tutti Angelo Genova, lo storico capitano del Brancaleone, ha detto si a questo nuovo progetto. Panagia e Zirilli due giocatori determinati e di livello , hanno voluto fortemente, essere presenti in questa realtà. Plutino e la dirigenza hanno lavorato costantentemente in questi mesi per tessere e ricamare una tela cercando di non trascurare nessun dettaglio, con acquisti mirati ed equilibrati. Il campionato e la coppa Calabria dovranno iniziare a Novembre, e una cosa é certa, che l’ Asd oratorio salesiano calcio a 5 avrà un ruolo da protagonista, ed i tifosi sono pronti ad affiancare questa squadra per un sogno ed obiettivo Comune vincere non solo in campo,ma anche nel quotidiano con la costruzione di un gruppo fantastico capace di coniugare al meglio stare bene insieme, divertirsi e portare risultati.

