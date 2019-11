Reggio Calabria: sabato al Centro Commerciale Porto Bolaro è stato organizzato l’evento #Piazzadellasalute

21 Novembre 2019 17:32

Asc Reggio Calabria fissa l’appuntamento con la salute e con lo sport. Un sabato di divertimento e controlli gratuiti

Asc Reggio Calabria sempre presente sul territorio. Nonostante gli impegni costanti e su mille fronti il comitato reggino non dimentica l’importanza di spendersi per chi ha più bisogno. Infatti, sabato 23 novembre, presso il Centro Commerciale Porto Bolaro, in collaborazione con Empam e l’ordine dei medici, è stato organizzato l’evento nazionale #PIAZZADELLASALUTE. Dalle 15.00 alle 19.00 sarà possibile praticare sport con le associazioni affiliate ASC e usufruire di un controllo gratuito per la tiroide. Asc Reggio Calabria, tramite il presidente Antonio Eraclini, rafforza la sua posizione sul sociale considerando che questo evento garantisce a chi partecipa alle attività sportive anche la possibilità di garantirsi un controllo medico. Sempre Presenti sul territorio, dunque, con eventi a 365°, sport, salute e benessere. Il comitato Asc di Reggio, guardando al grande numero di persone che collaborano per radicare sempre di più questa realtà sul territorio, non intende fermarsi. E, nonostante, la mole di eventi sportivi costringa a una programmazione biennale, continua a posizionarsi come primo ente di riferimento per la città di Reggio e provincia, di tutte le associazioni sportive ricreative e culturali ed anche per gli enti pubblici e privati. A grande richiesta, infatti, è già stata stabilita data di Swell, l’evento che di anno in anno cresce in termini partecipazione, e sono stati bloccati tre artisti nazionali.

Programma ufficiale #ASc #PIAZZADELLASALUTE

Sabato 23 novembre Porto Bolaro

AREA MEDIAWORLD

15.30 – Balli sociali – ASS. BAILANDO

16 esibizione di Kangoo – ASD CRAZY STAP

16.30 pilates – Filippo de Salvo B.School

17.30 Ginnastica Posturale – Franco Siracusa

18.30 Social Dance – Eugenia Galimi – Pretty woman

AREA FOOD

ore 17.30 – spinning a cura di Mimma Familiari e Pasquale Laurendi

