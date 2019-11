Reggio Calabria: l’Amministrazione Comunale di Ardore ha celebrato il 4 Novembre

4 Novembre 2019 13:11

Reggio Calabria: l’Amministrazione Comunale di Ardore ha celebrato l’unità nazionale, la giornata delle Forze Armate ed il ricordo di tutte le vittime delle guerre e del terrorismo

Oggi 4 novembre, come consuetudine ormai, l’Amministrazione Comunale di Ardore ha celebrato l’unità nazionale, la giornata delle Forze Armate ed il ricordo di tutte le vittime delle guerre e del terrorismo. In una piazza gremita di studenti provenienti dal locale Istituto Comprensivo, assieme ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della stazione dei Carabinieri di Ardore e del Commissariato di P.S. di Bovalino, alle associazioni dei carabinieri in pensione ed all’associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, il Sindaco, attraverso i rappresentanti della Polizia Locale, ha deposto una corona e si è intrattenuto con i cittadini e gli studenti sul valore di questa giornata. Anche oggi la comunità Ardorese ha risposto all’appello dello Stato ed ha dimostrato vicinanza alle Forze dell’Ordine e rispetto verso i nostri eroi di tutte le guerre.

