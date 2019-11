29 Novembre 2019 21:24

Reggio Calabria: domenica 1° dicembre aperitivo di raccolta fondi a favore del “Centro Antiviolenza Angela Morabito” organizzato da #Iosonodonna in collaborazione con l’Unione Giovani Dottori Commercialisti

#Iosonodonna, in collaborazione con l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Reggio Calabria, organizza una raccolta fondi, tramite un aperitivo di beneficenza che si terrà il 1° dicembre dalle ore 19:00 al Mida Bar Wine & Mixology, per sostenere il Centro Antiviolenza Angela Morabito- Associazione Piccola Opera Pala Giovanni Onlus”, punto di riferimento per le donne che hanno subito e subiscono abusi e maltrattamenti. Un piccolo gesto per dire “No” ogni giorno alla violenza sulle donne.

