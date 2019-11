Reggio Calabria: alla Mediterranea la tavola rotonda dal titolo “Dialoghi di diritto comparato ed europeo”

4 Novembre 2019 09:52

Reggio Calabria: all’Università Mediterranea una tavola rotonda internazionale in materia di danno non patrimoniale

SI è svolta lo scorso mercoledì 30 ottobre, presso il Dipartimento DIGIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il secondo incontro di un ciclo di Tavole Rotonde internazionali dal titolo: “Dialoghi di diritto comparato ed europeo”. L’iniziativa è stata promossa dal Direttore del MICHR (Mediterranea International Centre for Human Right Research), Prof. Angelo Viglianisi Ferraro, in collaborazione con la cattedra di Diritto Privato Europeo, il Movimento Contaminiamo i Saperi ed il Master Internazionale di Diritto Privato Europeo, ed ha visto la partecipazione di relatori di oltre 10 differenti Paesi, europei e non: Italia, Albania, Argentina, Brasile, Canada, Colombia, Perù, Polonia, Spagna, Ungheria e Venezuela. La Tavola Rotonda ha dato luogo ad un ampio confronto che ha rilevato notevoli distinzioni, tra i vari ordinamenti, in materia di danno non patrimoniale e diritto al relativo risarcimento, generando così una disquisizione prettamente accademica di grande interesse per i numerosi partecipanti. Il prossimo incontro avrà luogo il 15 novembre alle ore 16.00, presso il medesimo Dipartimento dell’Ateneo reggino, e verrà affrontata la questione relativa al diritto di proprietà nel panorama internazionale. All’iniziativa parteciperà anche una delegazione di 10 studenti russi, della prestigiosa Plekhanov University di Mosca.

(Federico Vincenzo Di Maria, studente del DIGIES di Reggio Calabria)

