Reggio Calabria, l’Adspem Fidas inaugura la nuova autoemoteca. L’appello della presidente Muscatello ai reggini: “donate il sangue” [FOTO e INTERVISTE]

20 Novembre 2019 19:28

Reggio Calabria, l’Adspem Fidas inaugura la nuova autoemoteca. Il dott. Trimarchi: “giornata importante per la città. Persiste l’emergenza sangue seppur la situazione è leggermente migliorata”

L’Adspem Fidas di Reggio Calabria ha inaugurato questo pomeriggio una nuova autoemoteca fondamentale per la donazione del sangue. Il traguardo è stato suggellato dalla benedizione di Mons. Giuseppe Fiorini Morosini Arcivescovo di Reggio-Bova. L’appuntamento, che si avvale del patrocinio del Consiglio Regionale, della Città metropolitana, del Comune di Reggio Calabria e della Fidas Calabria, si è concluso, presso la sala Federica Monteleone, con un dibattito dal tema “La donazione del sangue oggi: profili sanitari, etici e sociali” dove si sono confrontate diverse e autorevoli voci del settore. Il dott. Alfonso Trimarchi, direttore del Servizio di medicina trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano, ha affermato: “è una giornata fondamentale per la città, l’autoemoteca è uno strumento fondamentale. Persiste l’emergenza sangue seppur la situazione è leggermente migliorata”. Presente anche la prof. Rosita Orlandi, componente del collegio probiviri della Fidas: “l’autoemoteca è uno strumento di salute fondamentale per i cittadini: è un ospedale che va domicilio, si avvicina a coloro che vogliono donare”. Il presidente nazionale della Fidas dott. Aldo Ozino Caligaris, dice: “non sempre è facile raggiungere i centri di donazione quindi l’autoemoteca è fondamentale per avvicinare il donatore alla donazione. 60 anni di Fidas vuol dire anni di sicurezza e qualità e la giornata di oggi non può che essere il coronamento di tutte le nostre attività”. Per ultimo l’appello della presidente di Adspem Fidas, Caterina Muscatello, ai cittadini reggini: “donate il sangue, è fondamentale per aiutare ctutti oloro che hanno bisogno”.

