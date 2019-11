27 Novembre 2019 13:48

Reggio Calabria, gli abitanti sono isolati e vivono disagi quotidiani

Gli abitanti della zona collinare di Reggio Calabria, ci hanno inviato le foto a corredo dell’articolo riguardo le difficoltà che vivono ancora dopo un anno, a causa della chiusura della strada Trunca – Santa Venere. Nella zona i disagi sono notevoli per tutti coloro che percorrono la via, a partire dai ragazzi che ogni mattina hanno difficoltà per raggiungere la scuola. Gli abitanti chiedono quindi una risoluzione urgente del disagio e il ripristino della normale transitabilità della strada.

