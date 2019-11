A Reggio Calabria si è svolto il 2° Congresso Neonatologico

6 Novembre 2019 18:26

Si è svolto nelle giornate del 25 e 26 Ottobre a Reggio Calabria, presso l’ E’ Hotel il II° Congresso Neonatologico “Quando l’Ospedale e il Territorio si incontrano” che quest’ anno ha visto come tema l’“immunologia: dal neonato all’adolescente” organizzato dalla U.O.C. di Neonatologia e TIN insieme ai Pediatri di Famiglia della Provincia. Le Relazioni, tenute da professionisti locali e da esperti di livello nazionale hanno spaziato dalle Immunodeficienze alle Malattie Autoinfiammatorie, senza tralasciare le Malattie Auotimmuni. Anche quest’ anno la partecipazione di Medici, Infermieri e Ostetriche è stata numerosa e interessata agli argomenti con condivisione e discussione di esperienze cliniche e nuove possibilità terapeutiche. Il messaggio che la Dottoressa Claudia Laghi e la Dottoressa Alessandra Falcone vogliono dare è che la collaborazione tra Ospedale e Territorio è indispensabile per una ottimale presa in carico e follow-up del bambino e della famiglia. Presenti i Volontari dell’Associazione per la Neonatologia “Eracle” e della Fondazione “Benedetta è la vita” onlus, attive all’interno dell’Ospedale al fianco delle famiglie dei neonati ricoverati presso l’U.O.C. di Neonatologia e TIN. Appuntamento, quindi, al prossimo anno facendo tesoro adesso delle novità clinico-diagnostico-terapeutiche acquisite.

