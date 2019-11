Reggio Calabria: il 16 novembre convegno su Leonardo da Vinci

11 Novembre 2019 21:22

Reggio Calabria: sabato 16 novembre alle ore 18:00, presso i locali dell’Auditorium U. Zanotti Bianco, un convegno sul genio indiscusso di Leonardo da Vinci, morto il 2 maggio del 1519

In occasione del Cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, l’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria in collaborazione con Fondazione Febea, il Circolo Culturale Rhegium Julii e la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, organizza per sabato 16 novembre alle ore 18:00, presso i locali dell’Auditorium U. Zanotti Bianco, un convegno sul genio indiscusso di Leonardo da Vinci, morto il 2 maggio del 1519. Il Prof. Giuseppe Caridi Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, illustrerà gli aspetti economici e culturali degli “Stati italiani al tempo di Leonardo” perchè per comprendere appieno la grandezza del genio bisogna avere visione completa del tempo in cui è vissuto. La personalità controversa e misteriosa dell’uomo d’ingegno e talento universale,vero protagonista del Rinascimento, verrà analizzata dal Prof. Giuseppe Bombino, Ricercatore del SSD AGR/08. “Il codice Leicester” con il particolare carattere ‘alla mancina’ dedicato principalmente agli studi di idraulica e alle geniali intuizioni sul tema dell’acqua, saranno oggetto di disamina da parte del Prof. Giuseppe Barbaro, Docente Associato del SSD ICAR/01. Coordinerà i lavori il Dott. Giuseppe Bova Presidente del Rhegium Julii. Le atmosfere cinquecentesche saranno riprodotte dal flauto del Maestro Alessandro Carere.

