Reggina, Toscano: “Vi svelo il nostro segreto. C’è una cosa, con questa squadra, che mai mi era capitata in carriera…”

26 Novembre 2019 20:20

Tra i principali protagonisti della cavalcata della Reggina c’è mister Mimmo Toscano, che si confessa e svela alcune caratteristiche di questo gruppo

Tra i meriti maggiori dell’attuale cammino straordinario della Reggina c’è quello di mister Toscano. Reggino doc, ha definito una missione quella di portare a termine l’obiettivo sulla panchina della squadra della sua città, con cui è già stato protagonista da calciatore. L’undici amaranto, in campo, rispecchia tutto il carattere del suo allenatore e i risultati lo stanno ampiamente dimostrando.

Il tecnico della Reggina è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per fare il punto della situazione: “Credo che il 22 dicembre sia il giorno in cui analizzeremo la situazione, il distacco dalle inseguitrici. Quello in cui valuteremo il nostro cammino in relazione a quello degli avversari e agli obiettivi che intendiamo raggiungere. Fuga vera? Ancora no. Il campionato è lungo, questo distacco possiamo definirlo un passo avanti importante che la squadra si è guadagnato e sta mantenendo. I nostri numeri sono certamente da record, ma nulla è casuale. Non mi è mai capitato, da quando alleno, di verificare con continuità che i risultati della domenica sono quelli pensati nel lavoro settimanale”.

“Ternana e Potenza le squadre da cui guardarci? Al momento la classifica dice questo, ma io non guardo in casa d’altri. Il nostro segreto? La qualità del gruppo che profondamente rinnovato si è cementato in ritiro”.

