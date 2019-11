Reggina, Toscano in conferenza: “Non cambieremo il nostro atteggiamento. Denis sta bene”

29 Novembre 2019 12:24

Conferenza stampa della vigilia per il tecnico della Reggina Mimmo Toscano, a due giorni dalla difficile trasferta di Teramo

Proseguire nel fantastico cammino da schiacciasassi e continuare ad infrangere record su record, mantenendo l’imbattibilità. Questo l’obiettivo della Reggina a due giorni dalla difficile trasferta di Teramo, compagine data ad inizio campionato tra le favorite ma che soltanto adesso pare stia cominciando ad ingranare dopo un avvio negativo. Il tecnico amaranto Mimmo Toscano ha parlato in conferenza stampa direttamente dalla sala stampa dello stadio Granillo.

“A Teramo la gara è difficile come lo sono tutte. La squadra ha valori importanti, per l’organico che ha l’avevo considerata ad inizio anno tra quelle di vertice. E’ una partita che viene in un momento determinante, non per le sorti del campionato ma per il nostro andamento. Un’altra verifica importante. Il nostro obiettivo è arrivare al 22 dicembre rafforzando le nostre certezze. Loro hanno tanta qualità, noi dovremo limitarle. L’atteggiamento nostro? Uguale, non lo snaturiamo. Gli interpreti e il sistema di gioco che loro hanno sono un po’ diversi da altre squadre, ma non cambieremo molto il nostro modo di giocare”.

“Anche a Teramo sul sintetico? Le difficoltà sono relative, la testa è fondamentale. Io sarei per unificare tutti i campi, o tutti naturali o tutti sintetici. Ma capisco che per tante situazioni ognuno scelga la sua strada. Lo stesso discorso vale per il cammino del Teramo in casa. Hanno perso solo una volta, sì, ma anche il Potenza non aveva mai perso. Ripeto, la testa è fondamentale in tutto”.

“Arbitro di Bari? Non voglio entrare in questo tritacarne, se lo hanno scelto è perché ha le capacità”.

“Tranne Marchi tutti disponibili. Denis sta bene, con il Rende non ha avuto neanche un infortunio, la sua era semplicemente precauzione, non valeva la pena rischiarlo. La formazione? Ho abbastanza certezze”.

“Noi non abbiamo mai guardato le altre squadre, ma sempre e solo in casa nostra. Solo due compagini nostre rivali fino alla fine? Non lo penso, credo siano più di due e Potenza e Monopoli lo stanno dimostrando”.

