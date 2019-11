Reggina, Tonino Martino: “questa squadra mi ricorda quella del passato…”

27 Novembre 2019 11:17

La Reggina al lavoro per la trasferta contro il Teramo, Tonino Martino parla del club amaranto

La Reggina continua la preparazione per la sfida contro il Teramo, l’obiettivo è quello di conquistare altri tre punti e provare ad allungare ancora di più in classifica. Nel frattempo parla del club amaranto la bandiera Tonino Martino, le indicazioni durante ‘Buongiorno Reggina’: “la squadra è forte, l’ha dimostrato in tutte le partite, le altre squadre guardano troppo in casa Reggina. Questa squadra mi ricorda quella del passato, rivedo la squadra che ha ottenuto la promozione in Serie A, adoro questa città e non la cambierei con altre, il cuore mi batte a mille all’ora, mi dispiace solo non far parte dell’ambiente Reggina. Ringrazio Reggio Calabria, ho scoperto qualcosa che non esiste più. Bianchi? E’ un ottimo calciatore, come De Rose, quando mancano si sentono. Hanno trovato anche l’ambiente ideale. La Reggina non ha sbagliato una partita, è al momento la squadra più forte. La dirigenza potrebbe pensare a qualcosa anche nel mercato di gennaio”.

