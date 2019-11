Reggina, i tifosi amaranto non mollano nonostante le porte chiuse: 50 supporters presenti a Rieti fuori dallo stadio

17 Novembre 2019 14:52

La decisione della Lega di Serie C non ha fermato la passione dei tifosi della Reggina: nonostante le porte chiuse 50 supporters cantano da fuori lo stadio

Una passione che non conosce limite di tempo e spazio. L’affetto dei tifosi della Reggina, oggi in trasferta a Rieti, si farà sentire nonostante la decisione della Lega di Serie C di vietare l’ingresso dei sostenitori allo stadio. Fuori dall’impianto sportivo infatti sono già presenti una cinquantina di fans amaranto, giunti nella città laziale per far sentire alla squadra il proprio affetto. Una dimostrazione di grande amore e che migliora sempre più il rapporto tra società e tifoseria.

