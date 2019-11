Reggina, hai un tesoro tra le mani. In Inghilterra si chiedono: “ma cosa diavolo è successo a Mastour?” [VIDEO]

27 Novembre 2019 19:02

La Reggina forse non sa di possedere un tesoro: in Inghilterra sono impazienti di vedere all’opera il giovane fenomeno Hachim Mastour

“La capolista se ne va”, è questo il canto della Curva Sud che di settimana in settimana osserva una classifica sempre più positiva per la propria squadra del cuore. La Reggina vince e stravince contro tutti gli avversari che si pongono di fronte al suo cammino e i tifosi amaranto iniziano a credere davvero nel sogno promozione. Luca Gallo non voleva una squadra umile, anzi… in estate il presidente pretendeva piuttosto una squadra che fosse possibilmente odiata dagli avversari. Così è stato. E c’è inoltre un altro aspetto in grado di far salire i brividi alle dirette concorrenti: il gruppo di mister Toscano raccoglie ovunque applausi, ma in realtà potrebbe non aver mostrato tutto il suo reale valore. Poco più di un mese fa il d.s. Taibi ha tirato fuori dal cilindro il colpo Hachim Mastour, gioiellino italo marocchino ancora in attesa di poter fare il suo esordio in campo. Per il momento le cose in attacco vanno fin troppo bene, Corazza è intoccabile, mentre Reginaldo e Denis si alternano alla perfezione. Il tecnico non vuole bruciare le tappe, il classe ’98 deve allenarsi per raggiungere la miglior condizione fisica e dimostrare il suo reale spessore tecnico.

Anche in Inghilterra chiedono di vedere all’opera Mastour

L’ex Milan è un profilo di livello internazionale, nonostante la giovane età. Fino a qualche anno fa tutti gli appassionati di calcio spulciavano su YouTube i video delle sue fenomenali giocate in allenamento, anche per questo tutti immaginavano che l’esperienza in rossonero potesse dare l’avvio ad una magnifica carriera da calciatore. I prestiti al Malaga e al Pec Zwolle non hanno prodotto gli effetti sperati, di conseguenza il classe ’98 ha visto allontanarsi i riflettori del calcio europeo. Qualcuno (più di qualcuno, forse) crede però ancora in lui. In Inghilterra infatti il canale “Oh my goal” ha pubblicato sul web un video in cui si domanda: “What the hell happened to Hachim Mastour? (Ma cosa diavolo è successo ad Hachim Mastour?)”. E’ accaduto che Mastour è diventato un calciatore della Reggina, la metafora di un nuovo e probabile ultimo trampolino di lancio a favore di un giovane calciatore dallo straordinario talento ancora inespresso, che può finalmente esplodere in una piazza importante ed esigente come quella calabrese. Alle rive dello Stretto, e non, tutti lo stanno aspettando!

