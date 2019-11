Reggina, il Tanque Denis pronto ad una nuova battaglia: “un entusiasmo che trascina” [FOTO]

10 Novembre 2019 11:05

Il Tanque Denis è pronto a prendere per mano la sua Reggina quest’oggi nell’incontro casalingo contro la Casertana

La Reggina si appresta a scendere in campo nel quattordicesimo turno di Serie C. Questo pomeriggio al Granillo sbarca la Casertana, squadra temibile che sinora si è ben districata nel girone C. A poche ore dall’inizio dell’incontro, il Tanque German Denis ha voluto mandare un messaggio all’ambiente amaranto, postando una foto su Instagram con un commento molto forte, diretto alla piazza reggina: “Un entusiasmo che trascina! Pronti per la prossima battaglia! Forza Reggina“. Il bomber argentino è dunque pronto ad affrontare la Casertana, spinto dal tifo amaranto che anche quest’oggi non mancherà di certo.

