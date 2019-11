Reggina, Taibi: “Sul mercato non ci faremo trovare impreparati. Col presidente ci sentiamo 20 volte al giorno”

19 Novembre 2019 11:47

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, a tutto campo su Rieti, il prossimo avversario, il calciomercato e la questione Moratti

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi è intervenuto telefonicamente a ‘Buongiorno Reggina’, la trasmissione mattutina della web tv amaranto condotta da Paolo Ficara e Francesco Polimeni. Queste le sue parole, tra la strana domenica di Rieti, il prossimo avversario, il calciomercato e la questione Moratti.

“A Rieti è stata una domenica non bella calcisticamente, si è evitato uno scempio dopo quanto accaduto l’anno scorso. Secondo me è stato meglio che la partita non sia stata disputata, con tutto il rispetto per i ragazzi della Berretti. Spezzare il ritmo partita alla squadra? No, si è detta la stessa cosa dopo la gara di Coppa Italia. Noi abbiamo un allenatore straordinario, che anche quando si gioca contro gli esordienti tiene tutti i calciatori in tiro. Il Rende? Ha attraversato un momento delicato, ma ora hanno trovato l’assetto giusto. Anche se trovassimo una squadra messa peggio dovremo tenere alta l’attenzione, la squadra si preparerà come sempre”.

“Il mercato? Non ci faremo trovare impreparati, attendo le ultime gare per capire con il mister se e dove serve migliorare la squadra. Niente stravolgimenti ma solo eventuali ritocchi per lo sprint finale”.

“La questione Moratti? E’ facile dire che c’era questo o quell’altro, l’unico in concreto che però si è mosso è stato Gallo. Ha pagato i bonifici alle 18 senza compromesso, se fosse passata qualche altra ora con la Vibonese non saremmo scesi in campo, anzi adesso non saremmo stati qua. Evitiamo discorsi che esulano dal campo, siamo primi e godiamocela”.

“Il presidente? Ci sentiamo venti volte al giorno e lo sento sempre carico, parliamo di questioni tecniche, di campo e di mercato. Siamo una società molto unita”.

