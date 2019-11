Reggina, scatta la squalifica per Bellomo: le decisioni del giudice sportivo

5 Novembre 2019 15:47

Nicola Bellomo è stato squalificato a seguito del concitato finale della gara disputata dalla Reggina domenica in quel di Potenza

Dopo il concitato finale della gara vinta dalla Reggina in casa del Potenza, si è espresso oggi il giudice sportivo. Quest’ultimo ha squalificato l’espulso Nicola Bellomo per una gara di campionato: “per comportamento gravemente scorretto verso un avversario durante la gara“, recita il comunicato. Per il Potenza una giornata comminata ad Emerson ed una al dirigente Raffaele Addamo per atteggiamento irriguardoso verso un assistente arbitrale durante la gara. Terza ammonizione invece per Loiacono e Reginaldo, ricordiamo che la squalifica scatterà al quinto cartellino per i due calciatori amaranto.

Valuta questo articolo