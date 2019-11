Reggina, la squadra incontra i tifosi: l’appuntamento per la “Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald”

18 Novembre 2019 11:11

La Reggina per il sociale, appuntamento tra la squadra ed i tifosi per la “Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald”

La Reggina è reduce dalla vittoria a tavolino contro il Rieti, la squadra amaranto allunga in classifica ed adesso si prepara per il ritorno in campo al Granillo contro il Rende, appuntamento previsto per Sabato alle 20.45. Nel frattempo la Reggina pensa al sociale, importanti novità nelle ultime ore. Reggina e McDonald’s insieme per una Raccolta fondi straordinaria per “Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald”.

Mercoledì 20 novembre alle ore 18 al McDonald’s di Reggio Calabria sul corso Garibaldi, i calciatori amaranto incontreranno i tifosi che prenderanno parte all’evento. Sarà possibile aderire attraverso un gesto simbolico che renderà ancora più visibile l’impegno di tutti per “costruire” e sostenere le strutture di Fondazione. All’evento parteciperà una delegazione del club amaranto. Per incrementare le donazioni sarà messa all’asta una maglia ufficiale e altri gadgets della Reggina.

La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald’s Italia è una realtà non a scopo di lucro nata in Italia nel 1999. In tutti questi anni, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è stata sempre presente con operazioni di ristrutturazione e allestimento di nuove aree di degenza interne agli ospedali e con donazioni di apparecchiature mediche in alcuni dei maggiori Ospedali Pediatrici italiani. L’opera principale è però quella di aprire e gestire le Case Ronald, vicino ai principali centri pediatrici in Italia, e le Family Room all’interno dei padiglioni pediatrici dei principali ospedali italiani.

Attraverso i suoi programmi – Casa Ronald e Family Room – non solo consente l’accesso a cure d’eccellenza, ma supporta le famiglie, permette loro di essere attivamente coinvolte nella cura dei propri figli e favorisce l’implementazione del modello di cura «Family Centered Care». Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald’s Italia è la sede locale di Ronald McDonald House Charities® (RMHC), un’organizzazione no profit internazionale che, dal 1974, aiuta le famiglie dei bambini malati a restare vicine, perché stare insieme migliora il loro benessere.

La missione dell’organizzazione è creare, trovare e supportare programmi che migliorino la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie. Ronald McDonald House Charities ha oggi una rete a livello mondiale che abbraccia più di 60 Paesi e porta avanti la sua causa grazie all’aiuto di 431.000 volontari attivi. Il 90% degli Ospedali di eccellenza pediatrica di tutto il mondo beneficia di almeno uno dei programmi Ronald McDonald House Charities. Ogni anno più di 3,7 milioni di bambini e famiglie beneficiano di una delle iniziative RMHC in tutto il mondo.

