Reggina, il sindaco Falcomatà: “scappiamo da questa categoria”, poi indicazioni sullo stadio Granillo e la trattativa con Moratti

18 Novembre 2019 22:42

Si analizza la partita ‘farsa’ contro il Rieti e non solo, le indicazioni del sindaco Falcomatà sulla Reggina

La Reggina è reduce dal successo senza scendere in campo contro il Rieti, la squadra di Mimmo Toscano ha ottenuto lo 0-3 a tavolino per i problemi economici dei padroni di casa, alcune irregolarità non hanno perso di giocare nemmeno contro la Berretti. Durante la trasmissione ‘Fuorigioco’ in diretta su RTV presente anche il sindaco Falcomatà: “Dobbiamo scappare da questa categoria. Non mi aspettavo questo inizio della Reggina, la squadra è stata costruita con consapevolezza con calciatori di categoria ed abituati a vincere. La Reggina può contare su due squadre, chi subentra ha la stessa qualità dei titolari, spesso spacca la partita. Toscano sta svolgendo un lavoro eccezionale, poi un applauso ai nostri tifosi che rappresentano un lusso per questa categoria”.

Sullo stadio: “è in pubblicazione il bando per la gestione pluriennale dello stadio, l’idea non è solo quella della gestione ma di un impianto innovativo da utilizzare sette giorni su sette. In questi mesi abbiamo lavorato per mettere in sicurezza lo stadio e renderlo migliore anche dal punto di vista estetico, faremo con gli altri 500 mila euro l’ammodernamento di altri spazi, a partire dalla Curva Nord, verranno installati non solo i seggiolini ma ci saranno altri interventi”. Sul presidente Gallo: “è una persona istintiva, l’episodio contro il Catanzaro non è stato offensivo, è stato solo consigliato male”.

Sulla trattativa con Moratti: “la trattativa era concreta e avviata, sono andati in scena alcuni incontri anche in città, non si è concluso per motivi tecnici, l’offerta di Gallo ha fatto la differenza”.

