Reggina, Rivas: “i tifosi amaranto sono stupendi”. E sul mister Toscano…

28 Novembre 2019 15:05

Reggina, l’intervista al centrocampista Rigoberto Rivas: l’honduregno apprezza già i tifosi amaranto e la città, poi fa un appunto a mister Toscano

Quanti elogi in settimana per gli attaccanti amaranto. Corazza e Reginaldo hanno preso la scena al termine dell’arrembante vittoria contro il Rende, ma anche la rete di Rivas si è rilevata decisiva ai fini del risultato. Il centrocampista infatti ha realizzato il momentaneo 3-1 che ha spezzato i sogni rimonta della compagine silana. Il trequartista honduregno, arrivato in estate in prestito dall’Inter, si è concesso ad un’intervista per le colonne della “Gazzetta del Sud” in cui ha parlato del suo ambientamento in città, ma non solo. Ecco di seguito le parti più importanti.

Segue i suoi amici interisti che stanno contendendo la scudetto alla Juventus?

“Mi informo ogni giorno. L’Inter è con merito al secondo posto. Complimenti a Conte, grande allenatore”.

Se la Reggina dovesse essere promossa, lei aspira a rimanere?

“Non lo so. Intanto pensiamo a vincere il campionato e poi decideremo insieme cosa fare. Posso dire che mi stuzzica l’idea della Serie B”.

Ruolo preferito?

“Ho sempre fatto la mezzala sinistra, a Reggio invece sto agendo da trequartista o esterno. Mi impegno sempre, cerco di essere versatile, non ho problemi, decide il mister”.

Soffre a rimanere in panchina?

“E’ chiaro che mi piacerebbe avere maggior spazio, ma abbiamo una grande rosa. Siamo tutti titolari. Si può essere decisivi giocando anche l’ultima mezz’ora”.

Conosceva Toscano prima di trasferirsi a Reggio?

“Sinceramente no. Mi ha sorpreso in positivo. Un tecnico competente che ama il bel gioco e chiede molta applicazione. Il merito del nostro primato è soprattutto suo”.

Come si trova in questo nuovo ambiente?

“Bella città, anche se la conosco poco. Non esco assiduamente, ma lo scenario è stupendo”.

Si sente con Leon?

“Spesso. Mi ha raccontato gli anni trascorsi in amaranto. Nel momento in cui dovevo venire alla Reggina ho parlato con lui. E’ un vero amico”.

Ternana vera rivale della Reggina?

“Conosco la piazza umbra. L’anno scorso ho giocato lì, sono ambiziosi”.

Quali sono le armi per contrastare il Teramo?

“Sarà fondamentale scendere in campo con lo stesso atteggiamento di sabato sera. Bisognerà aggredirli, puntare sull’anticipo per arrivare primi sulla palla. Il Teramo è un’ottima squadra”.

