Reggina, ricordi Pochesci? L’allenatore è stato esonerato dal Bisceglie

25 Novembre 2019 15:53

Come dimenticare le dichiarazioni dell’allenatore Pochesci contro la Reggina, il tecnico è stato esonerato dal Bisceglie

Si è giocata una giornata importante valida per il campionato di Serie C, sono arrivate importanti indicazioni per le zone alte ma anche per quelle basse. Continua il momento magico della Reggina, la squadra amaranto è reduce da otto vittorie consecutive e ha allungato in testa alla classifica, netto successo sul Rende con il risultato di 4-1. Per le zone basse non sta attraversando un buon momento il Bisceglie, la classifica fa paura e nell’ultimo match è arrivato solo un pareggio per 2-2 contro la Paganese, risultato che ha portato all’esonero di Pochesci. “L’ A.S. Bisceglie Calcio, alla luce degli ultimi risultati sportivi, comunica di aver sollevato Sandro Pochesci dall’incarico di allenatore della prima squadra. A mister Pochesci vanno i ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrata. A lui, i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”.

Quello di Pochesci non è sicuramente un nuovo nuovo per i tifosi della Reggina. Il tecnico aveva parlato così dopo la sconfitta della scorsa stagione al Granillo sulla panchina della Casertana: “mi aspettavo ben altra Reggina, a livello di manovra mi ha deluso, nonostante la grossa qualità che ha davanti. La Reggina non ha ostruito un’azione, ha solo fatto due calci piazzati, non ci ha fatto una “testa tanta” davanti a 10mila spettatori. La Reggina ha una rosa con qualità eccelsa, ma non ha giocato sfruttando le sue qualità. Aveva un solo schema, lancio lungo di Gasparetto per il quinto, loro”.

Finita? Macchè. Pochesci ha poi messo benzina sul fuoco in occasione dell’inizio di playoff della scorsa stagione: “non facciamo calcoli, voglio incontrare la Reggina e batterla in casa davanti a undicimila persone. Loro sono i più forti di questi playoff? E allora li battiamo davanti i propri tifosi”. Adesso è stato esonerato dal Bisceglie ed almeno per il momento non tornerà da avversario al Granillo.

Valuta questo articolo