Reggina-Rende, il tecnico dei cosentini Tricarico: “Gli amaranto sono la squadra più forte del campionato”

22 Novembre 2019 15:48

Andrea Tricarico, allenatore del Rende, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della Reggina, in vista dell’impegno di domani sera

La Reggina si prepara per la gara di domani sera contro il Rende. Il mister Toscano ha già tenuto la conferenza stampa della vigilia. Al Granillo arriva una squadra in ripresa. Intervistato dal “Corriere dello Sport”, Andrea Tricarico, allenatore dei cosentini ha sottolineato i numeri amaranto, esaltando i meriti della squadra di Toscano.

“La Reggina è la squadra più forte del campionato, i numeri sono inequivocabili. Sono l’unica formazione a non aver mai perso. Toscano ha sin qui utilizzato il 3-5-2 e il 3-4-1-2, stiamo studiando le contromosse per tentare di soffocare entrambe le soluzioni. Non sarà semplice, la Reggina proverà ad aggredirci sin dai primi minuti. Così ha sempre fatto, attua un pressing molto alto ed estremamente efficace. Dovremo avere pazienza e coraggio“.

Il Rende deve continuare ad inanellare risultati utili per uscire dalle zone calde della graduatoria. Tricarico lo sa bene, ma sa anche che fare punti al Granillo non sarà facile: “Non è la gara più abbordabile per muovere la classifica, ma non vogliamo partire battuti. Ci avviciniamo al match con grande umiltà, ma non siamo il Rende di inizio stagione, adesso vogliamo correre verso la salvezza e nelle ultime settimane abbiamo dimostrato di poter competere con tutti. Abbiamo tracciato la rotta giusta, i margini di miglioramento sono tanti. Possiamo raggiungere la salvezza“.

Valuta questo articolo