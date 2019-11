23 Novembre 2019 23:52

La Reggina vince ancora, battuto il Rende 4-1 al Granillo: a caldo, nel post partita, le interviste di StrettoWeb ai giornalisti

Reggina-Rende termina con una vittoria, quella amaranto. Come praticamente sempre, quest’anno, al Granillo. Poker degli uomini di Toscano nel derby calabrese contro i biancorossi di Tricarico. Quattro marcatori diversi: Bellomo, Corazza, Rivas e Sounas. Vetta sempre più consolidata e tifosi sempre più in delirio in uno stadio vestito ormai a festa.

Nel post partita, parola alla stampa. Le domande a caldo di StrettoWeb ai giornalisti Domenico Geria e Rocco Calandruccio. Ecco il VIDEO.

