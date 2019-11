Reggina, che bellezza! Ottava sinfonia per gli amaranto, poker d’assi davanti ad un Granillo che sogna ad occhi aperti! [FOTO]

23 Novembre 2019 22:29

Reggina-Rende diretta live – Tutti gli aggiornamenti in diretta e in tempo reale dal Granillo per la sfida tra amaranto e biancorossi

Reggina-Rende diretta live – Che bella, questa Reggina. Ancora vittoria, l’ennesima. Ottava sinfonia per la band di Toscano, sempre più prima in classifica.

Il primo tempo la Reggina gioca a tedesca, ma il malcapitato portiere ospite prova a respingere ciò che può. Reginaldo, invece, ci prova con la mano, ma l’arbitro annulla. A colpire, però, sono Bellomo e il solito Corazza, nel giro di cinque minuti. Il barese è bravo e fortunato su punizione, trovando una deviazione decisiva, “Joker” concretizza al meglio il pallone servitogli da Reginaldo. E così gli amaranto vanno, spediti. Uno spettacolo, una sola squadra in campo. Biancorossi non pervenuti, assenti, quasi spettatori. Quasi, perché provano a farsi vedere soltanto con contrasti al limite, in cui per poco non ci mette le penne qualche calciatore amaranto. Le occasioni per De Rose e compagni non si contano e il risultato al termine della prima frazione potrebbe essere più largo. La ripresa? La Reggina gestisce, come spesso accaduto, ma non chiude la gara e il Rende accorcia. Ultimo quarto d’ora di sofferenza, baricentro più basso per gli uomini di Toscano che provano a pungere in contropiede sfruttando la velocità dei nuovi entrati Rivas e Doumbia. E sono proprio loro i protagonisti che chiudono la gara: prima l’honduregno, poi Sounas. E’ poker d’assi davanti ad un Granillo in festa, che sogna come non mai!

90’+4 – E SONO QUATTROOOO!!!! SEGNA ANCHE SOUNAS, SEMPRE SU SERVIZIO DI DOUMBIA. POKER AMARANTO!!!

90’+3 – ECCO IL TERZO, LA REGGINA CHIUDE IL MATCH. CI PENSA RIVASSSS!!! BLONDETTI LANCIA DOUMBIA, CHE SCAVALCA IL PORTIERE, L’HONDUREGNO DEVE SOLO APPOGGIARE IN RETE.

90′ – Saranno 4 i minuti di recupero.

85′ – Adesso è sofferenza per gli amaranto, che hanno abbassato il baricentro e provano a pungere in contropiede.

79′ – Doppio cambio per la Reggina: escono Garufo e Reginaldo, entrano Blondett e Sounas.

76′ – Altro ammonito per il Rende, l’ennesimo: Murati finisce sul taccuino.

73′ – Il Rende accorcia, a sorpresa, nella prima vera conclusione pericolosa del match. Su angolo è Nossa a colpire al volo di sinistro e anticipando tutti.

69′ – Doppio cambio per Toscano: Doumbia e Rivas per Corazza e Bellomo.

68′ – La Reggina spreca un clamoroso contropiede, con Rolando che conclude egoisticamente anziché servire Bellomo.

63′ – Rolando dal limite con il destro a giro, il portiere ospite si allunga e mette in angolo.

59′ – De Francesco ci prova dalla trequarti, pallone sopra la traversa.

56′ – Primo cambio per la Reggina: esce Bianchi, entra De Francesco.

54′ – In questi primi dieci minuti della ripresa, la Reggina gestisce senza strafare. Il Rende prova a rendersi pericoloso, ma dalla porta di Guarna non passa niente.

Arriva il dato ufficiale degli spettatori: 3.169 (8 ospiti), che aggiungendosi ai 5.001 abbonati fanno un totale di 8.170, poco sotto la media delle gare di questa stagione. €70.813,93 l’incasso totale.

46′ – Inizia la ripresa.

45′ – Finisce il primo tempo senza recupero, che spettacolo questa Reggina! 2-0, ma il risultato poteva essere molto più largo.

43′ – La Reggina gestisce e aspetta l’intervallo.

35′ – Nel giro di due minuti, prima Garufo e poi Reginaldo sfiorano il tris. La Reggina sta prendendo a pallonate il Rende.

29′ – SPETTACOLO AL GRANILLO, LA REGGINA RADDOPPIA! CHI HA SEGNATO? SEMPRE LUI, SIMONE CORAZZA! REGINALDO SERVE IN PROFONDITA’ JOKER, CHE BATTE AGILMENTE IL PORTIERE.

28′ – Fallo da ammonizione di Blaze su Garufo, ci stava il secondo giallo ma l’arbitro sorvola.

25′ – Miracolo di Savelloni su Reginaldo, conclusione pazzesca del brasiliano all’incrocio, ma vola l’estremo difensore biancorosso. Sull’angolo susseguente, altra occasione per i padroni di casa. Una sola squadra in campo finora.

21′ – VANTAGGIO REGGINA!!! PUNIZIONE DAL LIMITE DI BELLOMO, DEVIAZIONE DECISIVA DI UN AVVERSARIO E PALLONE IN RETE. GOL MERITATO

20′ – Secondo ammonito del match, ancora nelle file del Rende: finisce Blaze sul taccuino per un fallo su Corazza.

17′ – Calcio d’angolo per il Rende. Nulla di fatto.

16′ – Ci prova il Rende in contropiede, tiro telefonato e Guarna blocca in due tempi.

13′ – Annullato gol a Reginaldo! Rolando mette in mezzo, Bianchi conclude, il portiere respinge e il brasiliano si trova il pallone addosso e conclude, ma stoppando con la mano.

11′ – Prima ammonizione del match: Vitofrancesco interviene da dietro su Corazza al limite dell’area, giallo per lui.

8′ – La Reggina sta schiacciando il Rende, altro pericolo in zona offensiva, con Reginaldo che ha schiacciato troppo la conclusione.

6′ – Amaranto pericolosi in area con un pallone messo in mezzo. Reginaldo prova a concludere ma respinge la difesa ospite.

5′ – Partenza come sempre molto aggressiva della Reggina, ma Rende che non tira indietro la gamba. Già diversi gli interventi al limite dei biancorossi.

1′ – Partiti!

Problema nel riscaldamento per German Denis, al suo posto Reginaldo.

REGGINA-RENDE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (4-3-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rolando; Bellomo; Corazza, Reginaldo.

Rende (4-3-3): Savelloni; Vitofrancesco, Nossa, Bruno, Blaze; Moussa, Murati, Scimia; Giannotti, Vivacqua, Rossini.

