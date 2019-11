Reggina-Rende, il dato aggiornato dei biglietti: si prevede un ottimo colpo d’occhio

21 Novembre 2019 21:40

La Reggina si prepara per la gara di campionato contro il Rende, gli ultimi aggiornamenti sul numero dei biglietti venduti

Cresce l’attesa per la gara di campionato della Reggina, il club amaranto si prepara per la sfida contro il Rende, la squadra di Toscano ha intenzione di continuare la striscia di vittorie consecutive con l’obiettivo di allungare ancora in classifica. Ancora qualche dubbio di formazione per l’allenatore amaranto che scioglierà le ultime riserve nelle prossime ore, indicazioni previste nella conferenza stampa di domani mattina. La Reggina non deve commettere l’errore di sottovalutare l’avversario, il Rende è comunque un avversario insidioso. Ed i tifosi amaranto stanno rispondendo presente, si prevede un ottimo colpo d’occhio per la sfida prevista per sabato sera. Per adesso sono stati staccati 1.200 biglietti che si aggiungono ai 5.000 abbonamenti, l’obiettivo è raggiungere quota 10.000. La squadra dunque potrà contare sul dodicesimo uomo in campo come succede ormai in ogni partita.

Valuta questo articolo