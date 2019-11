Reggina-Rende 4-1, la pioggia non ferma la folla del Granillo: oltre 8.000 sugli spalti [DATI e INCASSO]

23 Novembre 2019 22:49

Reggina-Rende 4-1, i dati degli spettatori dal Granillo: nonostante la pioggia, il pubblico amaranto ancora una volta numeroso

Nonostante il maltempo e la partita non certo di cartello, in concomitanza con un sabato sera, il Granillo ha risposto ancora una volta in modo eccezionale con oltre 8.000 spettatori sugli spalti dello stadio per Reggina-Rende e un incasso superiore ai 70.000 euro. Numeri impressionanti per la serie C, dove la Reggina sta dominando il girone C, ancora imbattuta dopo 16 partite con 40 punti frutto di 12 vittorie (8 consecutive, record di sempre nella storia amaranto!) e 4 pareggi.

Le statistiche del pubblico stagionale al Granillo aggiornate:

Reggina-Cavese 8.100 per un incasso di € 80.204,64 Reggina-Bisceglie 9.018 per un incasso di € 90.679,28 Reggina-Vibonese 8.869 per un incasso di € 85.245,62 Reggina-Catania 12.147 per un incasso di € 130.740,13 Reggina-Catanzaro 15.819 per un incasso di € 186.348,13 Reggina-Picerno 9.226 per un incasso di € 83.346,53 Reggina-Casertana 9.808 per un incasso di € 93.905,53 Reggina-Rende 8.170 per un incasso di € 70.813,93

