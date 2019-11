Reggina ad un passo dal record di imbattibilità: a Potenza per fare la storia!

2 Novembre 2019 11:09

Reggina vicinissima al record di imbattibilità che regge dagli anni ottanta, gli amaranto proveranno a superare tale primato

La Reggina di Mimmo Toscano è ad un passo dal riscrivere la storia del club. Se è vero che l’obiettivo primario della stagione è la promozione nel campionato cadetto, ottenere un record clamoroso fa sempre piacere e la squadra amaranto è davvero vicinissima a pareggiare e successivamente superare un primato davvero super. Si tratta, come noto, del record d’imbattibilità del club.

Ben 13 gare da imbattuta per la formazione amaranto all’epoca della stagione 1983/1984 in serie C2, ad oggi la truppa di Toscano è giunta a 12 gare senza conoscere il sapore amaro della sconfitta. Adesso gli amaranto avranno l’arduo compito di portare a 13 la propria striscia, ottenendo un risultato positivo sul campo del Potenza secondo in classifica. Non sarà certo un compito facile quello della Reggina, con lo staff tecnico che non ha mai voluto parlare di questo record, forse anche un po’ per scaramanzia, ma di certo sarebbe lieta di portare una prima piccola soddisfazione al presidente Gallo, il quale sta facendo numerosi sforzi per la società in questa sua prima parte di storia amaranto.

