Reggina-Potenza, Toscano svela: “potreste vedere Mastour…”

Reggina-Potenza andrà in scena domani sera allo stadio Granillo, i tifosi amaranto avranno la possibilità di conoscere Mastour

Reggina-Potenza di Coppa Italia è alle porte, domani sera la squadra di Mimmo Toscano esordirà nella competizione proprio contro la squadra battuta nello scorso weekend in campionato per 3-0. Un risultato netto, ma domani sarà un’altra partita, con interpreti totalmente diversi come confermato dallo stesso tecnico amaranto in conferenza stampa. Il turnover ci sarà, ma guai a snobbare l’impegno al quale anche il patron Gallo tiene molto: ”Ci teniamo a questa competizione. Lo consideriamo un turno infrasettimanale, perché se la consideriamo solo un impaccio per la partita contro la Casertana, stacchiamo la spina due giorni e ci troviamo male a preparare il campionato. Ci teniamo a passare il turno e ad arrivare con la testa giusta. A me manca questa competizione, abbiamo l’organico giusto per fare strada. Poi magari usciamo al primo turno”.

Toscano ha parlato anche della possibile formazione che scenderà in campo domani, rivelando qualche retroscena legato al nuovo acquisto Mastour: “Paolucci non ci sarà perchè squalificato dalla passata stagione, Marchi è ancora out per problemi al ginocchio e non sarà convocato neanche Bertoncini, mentre potrebbe giocare uno stralcio di gara Mastour. Il ragazzo sta conoscendo solo ora i nostri meccanismi di gioco. non chiamatelo però turnover perchè andrà in campo una squadra competitiva”.

