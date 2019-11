Reggina-Potenza, i convocati di mister Toscano: c’è Mastour

5 Novembre 2019 15:33

Reggina-Potenza potrebbe essere l’occasione per vedere in campo per la prima volta in maglia amaranto il marocchino Mastour

La Reggina affronterà domani sera il Potenza nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C, quest’oggi il club ha reso noti i convocati in vista dell’incontro del Granillo. “Il tecnico Domenico Toscano ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il secondo turno di Coppa Italia tra Reggina e Potenza previsto per domani 6 novembre 2019 alle ore 20:30. La lista dei 23 convocati:

Portieri: Farroni, Geria, Guarna

Difensori: Blondett, Bresciani, Garufo, Gasparetto, Loiacono, Nemia, Rolando, Rossi, Rubin, Tutino

Centrocampisti: De Francesco, De Rose, Mastour, Rivas, Salandria, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Denis, Doumbia, Reginaldo”.

