Reggina-Potenza, il presidente Caiata esulta dopo il successo: “libidine totale!” [VIDEO]

7 Novembre 2019 10:50

Il presidente del Potenza Caiata ha mandato un messaggio social a squadra e tifosi dopo la vittoria di ieri sera al Granillo contro la Reggina

Il Potenza ha espugnato il Granillo nella serata di ieri, vincendo per 3-2 nell’incontro valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Dopo il successo della Reggina in terra lucana, ieri è arrivata la rivincita da parte della squadra del presidente Caiata, il quale ha seguito le sorti dei suoi ragazzi “dall’altro capo del mondo” come ha rivelato in un video pubblicato dalla pagina Facebook del club. “Libidine totale“, ha esultato Caiata, complimentandosi coi suoi uomini e ringraziando anche i 34 tifosi presenti in quel di Reggio Calabria in un mercoledì lavorativo. Di seguito il video del patron del club lucano.

