Alfredo Pedullà: “Gli altri, anziché pensare alla Reggina, guardino in casa propria. Sul mercato di gennaio…”

21 Novembre 2019 12:09

Il noto giornalista sportivo reggino Alfredo Pedullà è intervenuto telefonicamente alla trasmissione ‘Buongiorno Reggina’. Queste le sue parole.

GLI ALTRI GUARDINO IN CASA PROPRIA – “Ci stiamo divertendo. E’ importante che gli altri memorizzino che la Reggina non è una meteora e pensino a casa propria piuttosto che commentare in modo patetico situazioni che riguardano gli amaranto. Mi riferisco al presidente del Potenza che, se perde 0-3 in casa, deve dire bravo all’avversario. Se sei da 4 anni in Serie C, e mi riferisco al Catania, devi interrogarti sui motivi per cui ancora sei lì nonostante anni di investimenti. Dai un po’ fastidio, questo deve caricare la squadra. Per fortuna, comunque, c’è anche chi fa i complimenti”.

IL MERCATO DI GENNAIO – “La Reggina interverrà sul mercato di gennaio? In linea di massima no, farlo ma lo farà. La Reggina ha due squadre ma Toscano sta gestendo la situazione alla grande. Se le cose dovessero andare meglio di come stanno andando, si potrebbero anticipare a gennaio quello che si potrebbe fare a giugno, guardando in prospettiva e programmando. Ritengo in questo caso che le prossime partite siano fondamentali in tal senso. Mi aspetto 2-3 colpi in entrata. Dove? Impossibile dirlo, perché la squadra è coperta in ogni ruolo. Mastour sta ancora raggiungendo la condizione e in Coppa Italia avrebbe giocato se la Reggina fosse andata avanti. Se, faccio un esempio, qualcuno in attacco volesse andare via perché si sente sacrificato, si può decidere di fare qualcosa per il presente e per il futuro. Così come a centrocampo. Giovani di prospettiva? Non per forza. Anche uno di 27-28 anni che magari ha fatto la B e la A e potrebbe inserirsi con calma”.

BARI E CATANIA – “Le inseguitrici? Il Bari ha più problemi perché non ha avuto il ritorno da due, tre acquisti. Bene Antenucci, ma secondo me qualcosa avanti farà. Il loro obiettivo è quantomeno stare a non più di 8 punti, ma Reggina-Bari potrebbe dire tanto. Il Catania? Il loro problema è che guardano alla Reggina. Frattali dice che la Reggina calerà? Ma intanto guarda al perché sei calato tu”.

