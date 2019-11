Reggina, tutte le occasioni sul mercato: i calciatori senza contratto alla ricerca di una nuova squadra [FOTO]

16 Novembre 2019 10:23

Tra presente e futuro, la Reggina guarda con attenzione anche a possibili occasioni di mercato che potrebbero verificarsi tra gennaio e giugno

Momento magico per la Reggina, il club amaranto guarda tutti dall’alto verso il basso della classifica di Serie C e punta senza mezzi termini al salto di categoria. La squadra ed il tecnico Toscano sono concentrati solo sul campo, si avvicina infatti la partita contro il Rieti, occasione giusta per provare ad allungare ancora in classifica. La vittoria per gli amaranto non è infatti in discussione, i padroni di casa (si giocherà a porte chiuse) giocheranno con la Berretti dopo i gravi problemi economici del Rieti, la squadra non ha ricevuto gli stipendi e deciso conseguentemente di non scendere in campo. La squadra di Toscano sarà chiamata da una serie di partite alla portata, tra Rieti e Rende l’intenzione è quella di tentare una mini fuga.

La dirigenza è ambiziosa ed i progetti vanno ben oltre una ‘semplice’ promozione in Serie B, il presidente Luca Gallo ha dichiarato apertamente di voler raggiungere la Serie A e lo sta dimostrando con i fatti. In estate la Reggina ha costruito una vera e propria corazzata che è stata ulteriormente rinforzata con l’arrivo di un promettente Mastour, l’ex Milan ha le qualità per imporsi ad altissimi livelli. La Reggina pensa al presente ma anche al futuro e sta sicuramente programmando il futuro e le prossime stagioni. Esistono tante occasioni sul mercato in stile Mastour, non tanto per l’età ma per la possibilità di ingaggiare calciatori con esperienza, di categoria superiore che per varie ragioni si trovano senza contratto. Chiariamo il fatto che non ci sono stati al momento contatti ma si tratta di future possibili operazioni interessanti per il club. Un nome interessante per reparto, troviamo il portiere Puggioni, il difensore Andreolli, il centrocampista Nocerino e l’attaccante Giuseppe Rossi. Sfoglia la fotogallery in alto con i nomi degli svincolati dei calciatori alla ricerca di un nuovo progetto dalla Serie B in giù.

