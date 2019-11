Reggina, l’omaggio del presidente Gallo alla famiglia di Nino Candido: commozione al Granillo [FOTO]

10 Novembre 2019 15:09

La Reggina si è stretta al fianco della famiglia di Nino Candido, il vigile del fuoco deceduto a seguito della tragica esplosione di Alessandria

La Reggina ha voluto ricordare il tifoso amaranto doc Nino Candido. Dopo l’omaggio della curva Sud di mercoledì sera, oggi è stata la volta della società amaranto ricordare il vigile del fuoco deceduto nella tragica esplosione di Alessandria. Il presidente del club Luca Gallo, ha consegnato la maglia ufficiale amaranto alla famiglia Candido, come segno di vicinanza dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Un lungo abbraccio da parte del patron ed un altrettanto sentito applauso dagli spalti, un momento di commozione per tutto il Granillo. La Reggina ed i suoi tifosi dunque non dimenticano un supporter amaranto passato a miglior vita mentre svolgeva a testa alta il proprio lavoro, vittima della follia umana.

Valuta questo articolo