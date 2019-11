Reggina, Maxi Moralez è solo in vacanza: il regolamento impedisce di sognare il “colpaccio”

13 Novembre 2019 09:58

Reggina, Maxi Moralez non si trova in città per questioni di calciomercato, ma solo per far visita all’amico German Denis

I tifosi della Reggina hanno sognato l’ennesimo colpaccio del presidente Luca Gallo. Nella serata di ieri, la presenza del trequartista Maxi Moralez a Reggio Calabria assieme a German Denis, ha scatenato l’entusiasmo dei supporters, pronti ad accogliere un nuovo colpaccio in casa amaranto. L’argentino però non arriverà alla corte di Mimmo Toscano, a vietarlo è il regolamento che nega la possibilità di mettere sotto contratto calciatori extracomunitari in Serie C. Si seguito le norme del regolamento che fanno sì che il sogno dei tifosi sia sfumato ancor prima di prendere piede:

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2019/2020 non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista.

D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2019/2020, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero.

E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2019/2020 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2018/2019.

