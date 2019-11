Reggina, i tifosi sognano: Maxi Moralez in città! Visita a Denis o indizio di mercato?

12 Novembre 2019 18:32

Maxi Moralez è a Reggio Calabria in queste ore con l’ex compagno Geman Denis

I tifosi della Reggina stanno vivendo un pomeriggio dalle mille emozioni in chiave calciomercato. Nelle ultime ore infatti, una foto pubblicata da German Denis ha fatto sognare i supporters amaranto. Il motivo? Con il Tanque in un bar della città c’è Maxi Moralez, trequartista talentuoso che con Denis ha condiviso anni importanti all’Atalanta. Dire che si tratti di un indizio di calciomercato è forse affrettato, ma mai dire mai con il presidente Gallo, sognare è lecito per i tifosi della Reggina.

Valuta questo articolo