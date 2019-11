Reggina, ti ricordi di Matteo D’Alessandro? Lui non dimentica e nel suo messaggio c’è un dettaglio particolare [FOTO]

26 Novembre 2019 14:41

L’ex calciatore amaranto Matteo D’Alessandro non ha dimenticato Reggio Calabria e la Reggina: nel suo ricordo emerge un particolare…

Due stagioni alla Reggina, 45 presenze e un gol. Dal 2011 al 2013, Matteo D’Alessandro è stato un calciatore amaranto. Erano gli anni della B, l’esterno destro era arrivato nel mercato di gennaio. Il suo ricordo, di Reggio, è sicuramente positivo. Anche se in quei due anni la squadra dello Stretto non ha particolarmente entusiasmato, lui è rimasto molto legato alla città e ai colori amaranto.

Il suo ricordo viene spesso evidenziato attraverso i social. Ogni tanto, l’ex giocatore della Reggina rievoca alcune sue vecchie foto di quando giocava in Calabria. Così come nell’ultimo caso. Esattamente ieri, infatti, D’Alessandro ha postato una ‘history’ sul suo profilo Instagram rappresentante la foto di una vecchia esultanza. Tanti dettagli saltano all’occhio riguardando l’immagine, tra cui per esempio la presenza di un bomber indimenticato da queste parti come Emiliano Bonazzoli o quella di due reggini doc come Missiroli e Barillà.

Più di tutti, però, emerge un calciatore in particolare. Che mette in connessione la Reggina del passato con quella del presente: Francesco De Rose. L’attuale capitano amaranto, trascinatore ed emblema dell’undici di Toscano, qualche anno fa faceva parte del club dello Stretto, con cui ha conosciuto per la prima volta il “sapore” della B. A Reggio ci è tornato dopo molti anni e il suo obiettivo, adesso, è riprendersela, quella Serie B…

Valuta questo articolo