Reggina, inizia l’avventura dell’U15 femminile

30 Novembre 2019 18:30

Inizia un nuovo percorso per l’Under 15 femminile, tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti

“Parte ufficialmente domani l’avventura dell’Under 15 femminile della Reggina, nel campionato nazionale di appartenenza. Una sorta di “appuntamento con la storia” per la Reggina che partecipa, per la prima volta, ad un campionato in “rosa”. Le ragazze, guidate da Antonella Casile, faranno il proprio esordio domenica 1 dicembre a Vibo Valentia alle ore 15 contro la Vibonese. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo alle nostre giovani calciatrici!”, questo il comunicato ufficiale sul sito della Reggina, inizia un nuova avventura per la squadra femminile.

