Coppa Italia, Reggina-Potenza: turnover sì, ma non per Mastour

4 Novembre 2019 11:55

La Reggina si appresta a vivere un turno infrasettimanale dedicato alla Coppa Italia, ma Hachim Mastour non è ancora pronto a scendere in campo

La Reggina di mister Mimmo Toscano sta continuando a sorprendere tutti. La vetta della classifica del girone C di Serie C è saldamente nelle mani della formazione amaranto, con 5 punti di vantaggio sulla Ternana che prova ad inseguire Denis e soci. Tutto sembra andare per il meglio dunque in casa Reggina, con il tecnico che sta mettendo in mostra una gestione della rosa sinora impeccabile, con diversi calciatori utilizzati e rotazioni continue utili a tenere tutti sulla corda.

Adesso, con l’arrivo dell’impegno in Coppa Italia contro il Potenza, si è tanto parlato di un possibile turnover in casa amaranto, confermato anche ieri dal secondo di Toscano, mister Napoli. Ebbene, i tifosi però dovranno ancora pazientare per vedere in campo il tanto atteso Hachim Mastour, dato che il marocchino non rientrerà in questo turnover a causa delle sue condizioni ancora non ottimali. Come detto già una settimana fa, bisognerà attendere il mese di dicembre per vedere in campo il calciatore ex Milan, il quale non ha svolto la preparazione fisica in estate e sta recuperando il tempo perso in questi giorni. Mastour non è stato infatti ancora pienamente integrato in rosa e non è stato convocato per l’ultima trasferta di Potenza, ancora non è da considerarsi un calciatore che può rientrare nelle rotazioni di Toscano, non ci sarà spazio per il talento marocchino neanche in Coppa Italia, per vederlo bisognerà aspettare ancora almeno un mese, il tempo di riacquistare condizione e di acquisire gli schemi tattici tanto cari al mister.

