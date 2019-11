Reggina, Ciccio Graziani: “Corazza potrà arrivare in Serie A. Reggio? Ricordo la bellezza del lungomare”

29 Novembre 2019 17:42

Il campione del mondo Ciccio Graziani, ex allenatore della Reggina, ha parlato del momento attuale degli amaranto parlando di Corazza e della città

La Reggina sta riuscendo a sorprendere tutti, anche un ex campione del Mondo. Ciccio Graziani infatti, alle pagine della ‘Gazzetta del Sud’ ci tiene a fare i complimenti agli amaranto: “fa piacere vedere la formazione di Toscano in testa alla classifica. Sta polverizzando ogni record, ma la strada che porta al traguardo è ancora lunga”.

Cosa le ha insegnato la breve parentesi in riva allo Stretto?

“Dal punto di vista umano mi ha dato tanto. Nei momenti liberi facevo lunghe passeggiate sul lungomare e sul corso, pieno di negozi. Mi sono trovato benissimo. Spesso mi vedevo a cena con Franco Iacopino, un signore unico con il quale siamo rimasti amici. Simpatico anche Lillo Foti con cui mi confrontavo sempre. Purtroppo dal punto di vista sportivo le cose non andarono bene, ci mancò un pizzico di fortuna. Presi il posto di Cerantola e lasciai la squadra a quattro giornate dal termine. Non riuscimmo ad evitare la retrocessione, eppure avevamo un buon organico”.

Che opinione si è fatto della Reggina attuale?

“Taibi è riuscito a creare il giusto mix tra giovani ed elementi di esperienza. Sono rimasto impressionato da Rivas. Talentuoso anche Mastour, mi piace Bellomo. Non possiamo dimenticare poi Reginaldo e Denis che per la Lega Pro rappresetano un lusso. E su Corazza, dico che siamo molto diversi, però abbiamo lo stesso fiuto del gol. Auguro a Simone di arrivare in massima serie, ce la può fare, deve solo credere in se stesso”.

