Reggina, Franco Colomba: “sono tornati quei tempi…”

26 Novembre 2019 18:06

E’ tornato l’entusiasmo per la Reggina, il messaggio sui social dell’ex allenatore Franco Colomba

La Reggina non si ferma più. Altro successo per la squadra di Mimmo Toscano che ha dominato in lungo ed in largo contro il Rende, il risultato di 4-1 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Gli amaranto si preparano per la prossima sfida di campionato, di fronte un avversario che può essere considerato insidioso, il Teramo. Il club amaranto ha intenzione di mettere a segno la nona vittoria consecutiva che vorrebbe dire mandare un ulteriore messaggio al campionato ed alle dirette concorrenti alla promozione. E’ tornato l’entusiasmo dei tempi d’oro anche per i tifosi, nelle ultime ore è arrivato un messaggio sui social dell’ex Franco Colomba: “a Reggio Calabria sembrano tornati i tempi in cui ogni domenica in cui il caffè aveva un sapore speciale”, in settimana si pensa alla Reggina, i tempi d’oro sono tornati, Reggio Calabria è sempre più innamorata della Reggina.

Valuta questo articolo