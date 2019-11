Reggina, la festa finale: delirio sotto la curva per una squadra che vola sempre di più, Gallo scatenato [FOTO e VIDEO]

23 Novembre 2019 23:47

La Reggina non sbaglia un colpo, altro successo per la squadra amaranto che vola sempre di più in classifica

Non si ferma la Reggina, altro successo per gli amaranto ed ottava vittoria consecutiva per una squadra che non ha intenzione di fermarsi. Partita dominata in lungo ed in largo per la squadra di Toscano, solo un pò di paura dopo il gol del 2-1 che ha riaperto la partita, il risultato finale è stato di 4-1. Due gol per tempo, nella prima frazione le reti di Bellomo su punizione e del solito Corazza, nella ripresa a chiudere definitivamente i conti sono stati in contropiede prima Rivas e poi Sounas. In attesa delle gare di domani la Reggina prova ad allungare nonostante la vittoria nel finale della Ternana contro la Viterbese. E nel finale calciatori scatenati sotto la curva con il consueto saluto finale, presente anche il presidente Gallo che prima ha salutato la curva, poi ha mostrato lo stemma della Reggina, un’esultanza particolare per il presidente che è si è dimostrato più carico che mai. In alto la fotogallery con tutte le immagini, in basso il video.

