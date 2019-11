Reggina, il duro rimprovero di Don Giovanni Zampaglione al tecnico del Bari Vivarini: le parole su Corazza sono da condannare!

12 Novembre 2019 14:39

Reggina, Don Giovanni Zampaglione ha detto la sua in merito alle parole pronunciate dal tecnico del Bari Vivarini sul centravanti amaranto Corazza

Don Giovanni Zampaglione è un grande tifoso della Reggina, spesso presente allo stadio per seguire le sorti della squadra di mister Toscano. Quest’oggi il parroco è voluto intervenire sulla querelle legata alle parole dell’allenatore del Bari Vivarini, il quale per così dire ha auspicato un infortunio al centravanti della Reggina Corazza. Duro nel suo rimprovero Don Zampaglione:

“Caro signor Vivarini, in quanto prete (educatore di tantissimi giovani) e ex cappellano della Reggina le scrivo a seguito delle sue esternazioni su una sua espressione infelice: (Può capitare che Corazza si faccia male, può capitare tante situazioni…). Un allenatore (educatore di calciatori o giovani) non può dire questo ai suoi ragazzi. Mi hanno insegnato (e lo faccio giornalmente ai miei giovani) che nella vita bisogna dare l’esempio e cioè:Mai invocare o voler godere e provare piacere se accade o capita qualcosa a un giocatore (può essere una qualsiasi persona) avversario ( in questo caso il bomber Corazza). Può capitare: è questa l’espressione utilizzata da lei… Non si può pensare di vincere una partita o un campionato augurando un infortunio a un giocatore o chissà cosa alla squadra avversaria. Caro signor Vivarini c’è una parola tedesca :”shadenfreude”che significa: “gioire, provare piacere per il danno altrui… Purtroppo oggi l’essere umano che non riesce a vincere con le proprie forze o non riesce a raggiungere un tale obiettivo spera e gode delle “disgrazie” altrui. Da questa caduta di stile che tutti possiamo avere ci si può rialzare pronunciando una semplice parola formata da poche lettere:SCUSA…P.S. Se la pronunciassimo tutti , quando sbagliamo allora il mondo sarebbe diverso e anche migliore. Don Giovanni Zampaglione, parroco ed ex cappellano della Reggina“.

Valuta questo articolo