Reggina-Rende, cambio di data per il derby calabrese: si giocherà di sabato

15 Novembre 2019 13:34

Reggina-Rende ha subito uno spostamento di data ed orario, la gara non si giocherà più domenica pomeriggio bensì sabato sera

L’incontro tra Reggina e Rende valido per la sedicesima giornata del girone C della serie C ha subito una variazione di data ed orario. La Lega Pro ha infatti reso noto che la gara, inizialmente fissata per le 17.30 di domenica 24 novembre nel pomeriggio, è stata anticipata a sabato 23 novembre, calcio d’inizio ore 20.45. Dunque un derby calabrese serale quello tra la formazione amaranto ed il Rende, un testa coda che almeno sulla carta vede gli uomini di Mimmo Toscano favoritissimi nei pronostici.

